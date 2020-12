Ostatní strany budou moci závidět, jak krásný program máme, říká zakladatel Milionu chvilek Minář

přehrát video Události, komentáře: Politické ambice nového hnutí

Vy jste loni na demonstracích volal po tom, aby politici spolupracovali, aby se nehádali. Také jste vyzval opozici, aby se spojila. To se děje, tak by si člověk řekl, že už jste dosáhl svých cílů. Pletu se? Můj cíl není, aby se opozice spojila, ale aby naše země prosperovala – nejen ekonomicky, ale taky lidsky. Myslím si, že to, že se opozice spojuje, je dobře, je to namístě a mám z toho radost. Ale pořád se dívám na tři miliony lidí, kteří nechodí k volbám, a na 1,5 milionu lidí, kteří chtějí jít k příštím volbám, a zároveň nemají sympatie k žádné straně. Když mluvím s lidmi po celé zemi, tak říkají, že nemají koho volit, že si nevyberou a že jim chybí někdo, kdo by se skutečně zajímal o jejich problémy, kdo by jim naslouchal. Mají pocit, že politika je odtržená od lidí, a proto my to chceme změnit, přivést do politiky nové lidi, a proto na to jdeme tou zvláštní metodou – odspodu. Že do toho půjdeme jenom tehdy, pokud nám půl milionu lidí řekne, že to opravdu chtějí. Teď ještě k opozici: Rýsují se dva volební bloky – Piráti a Starostové, a pak ODS, lidovci a TOP 09. To není spolupráce, po které jste volal? Znovu říkám: Tleskám, myslím, že je to logický krok. Kdyby nenastal, bylo by to promarnění potenciálu, protože náš volební systém znevýhodňuje malé strany. Ale to není a nemusí být řešení na další čtyři roky. I kdyby ty koalice uspěly, je otázka, jestli vytvoří něco skutečně stabilního. Dlouhodobý problém je, že řada lidí ztratila důvěru v politiku jako takovou, že jsou tam lidé nějakých kompetencí, hodnot, kteří jsou s nimi v kontaktu. To je třeba změnit, protože když se to nezmění, tak se budeme pořád plácat ode zdi ke zdi.

Který z těch bloků je vám bližší? Nebudu vůbec soudit. Budeme otevřeni spolupráci s mnoha stranami, to je předčasná otázka. Já bych chtěl říct, že jsme ještě pořádně nevznikli, jdeme se lidí zeptat, jestli to skutečně chtějí. Pokud vstoupíte do politiky, neobáváte se toho, že opozici roztříštíte ještě víc, a tím paradoxně neprospějete sobě a pomůžete hnutí, proti kterému bojujete? My nebojujeme proti žádnému hnutí. Náš hlavní princip je, že nejsme proti něčemu, ale pro něco. Znovu říkám: Chceme oslovit lidi, kteří jsou zklamaní, které stávající opozice neoslovuje. A především by si stávající opozice měla položit otázku, proč je neoslovuje, proč ji tolik lidí nevolí a proč tolik lidí volí koaliční strany? Myslíme si, že první, co je třeba udělat, je těch lidí se zeptat. Být s nimi v kontaktu, vědět co je štve a zapojit je do procesu. Protože když se budeme neustále jenom hádat, tak tato země bude stále rozdělená a skončí to hrozně špatně. Chceme najít společnou řeč. Říkáte, že proti žádnému hnutí nebojujete, ale řekl jste to sám: Chcete přebrat část voličů Andreji Babišovi. Jakou část, proč a jak je budete oslovovat? Nám záleží na všech voličích a nebudeme se zaměřovat jen na voliče hnutí ANO. My je akorát budeme brát vážně a budeme se zabývat tím, proč volí hnutí ANO, i když o mně je známo, že si myslím, že pan Babiš není nejlepší premiér této země. Mohli bychom mít, myslím, lepšího politika. Ale především je potřeba těm lidem naslouchat a nedělat z nich blbce, nedělat z nich koblihy, jak se jim někdy říká. Já to nesnáším. Když tohle budeme dělat, tak je nikdo neosloví. Nabídka, se kterou přicházíme – jsou tam velmi známá jména a bude tam pozitivní vize o zemi, kde se na nikoho nezapomíná. To je hlavní problém naší země, že je tady strašně velká část lidí, kteří mají pocit, že se na ně třicet let po revoluci kašle a že úspěch, který tady je, se k nim nepropisuje. Jsou tady regiony druhé, třetí kategorie, milion lidí v exekuční pasti. To nás štve. Lidem řekneme: My vám nabízíme, že kvalitní lidi – David Ondráčka, Pavel Vyhnánek a desítky dalších, co se teprve přidají – do toho půjdou, ale jenom tehdy, když to budete chtít. Vím, že jdeme do něčeho, co nemám zapotřebí. Bude to těžké, budou do nás všichni rýt, říkat, že to nemá smysl, že se to nemůže povést. Proto říkáme: Buď pořádně, anebo vůbec. Když to lidé budou chtít, tak budeme mít silný mandát. Když ne, tak do toho nepůjdeme.