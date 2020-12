Prezidentova kritika BIS je nepochopením toho, co má kontrarozvědka dělat, říká člen kontrolní komise Benda

„Pokud by byl úkol takto formulován, myslím si, že je za čarou. A myslím, že vůbec není dobře, že se do veřejného prostoru dostává,“ zdůraznil Marek Benda. Předat prezidentovi jakákoli konkrétní jména je podle něj vyloučeno. „Žádný ředitel žádné tajné služby na světě nedá ani svému nejbližšímu nadřízenému veliteli seznamy svých agentů. (… ) Ani seznamy těch druhých agentů nedá. Tak to ve službách nechodí, tam dáváte informace o opatřeních, která se dělají, kdo případně ohrožuje ústavní činitele, jednotlivé resorty. Ale nedáváte seznamy,“ řekl poslanec, který v kontrolní komisi zasedá již druhé volební období.

Domnívá se, že výhrady, které má Miloš Zeman vůči činnosti BIS, pramení z toho, že nepochopil, co je vlastně jejím posláním. „Její základní úkoly jsou kontrarozvědné. To znamená, pracovat proti cizím mocnostem, které se snaží ovlivňovat život v ČR. Věty, které občas zaznívaly od pana prezidenta, že se nevěnuje ekonomice, ale věnuje se boji s rusko-čínskými vlivy, jsou podle mě nepochopením toho, co je Bezpečnostní informační služba,“ ozřejmil Marek Benda.

Sněmovní komise se zabývala také materiálem o Michalu Koudelkovi, který nechal prezident připravit, mělo podle něj jít o vysvětlení, proč nechce šéfa BIS povýšit. Miloš Zeman prohlásil, že z něho vyplývá, že Koudelka není dobrým manažerem. Marek Benda s tím však nesouhlasí.

„Nemohu říkat, co ta složka obsahuje. (…) Že nedělá dílčí pochybení, nemůžete říct nikdy o nikom. Ale z toho, co se píše ve složce, nám nic nepřipadá, že by bylo závažné pochybení, které by zpochybňovalo manažerské schopnosti ředitele,“ přiblížil.