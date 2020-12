Situace je křehká, varují odborníci. Vláda chce zintenzivnit testování, při izolaci by mohla být plná náhrada mzdy

Epidemické skóre vychází z více ukazatelů, patří k nim denní přírůstky nakažených s důrazem na pacienty nad 65 let i reprodukční číslo.

Varují však i politici. „Procento pozitivity v testech hovoří o tom, že zdaleka není vyhráno,“ míní moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Protiepidemický systém by podle něj bylo potřeba ještě zdokonalit. „Systém PES se musí odladit a validovat. Byl nějakým způsobem navržen, byl ověřen na minulých datech. (…) Časové intervaly by mohly být delší,“ doporučil.

Reprodukční číslo je nyní nižší než v říjnu. Tehdy bylo vysoko nad jednou, nyní je pod ní, od poloviny listopadu ale pomalu stoupá. Znějí proto výhrady výhrady. „Čísla, jaká jsou nyní, nejsou dobrá. Když teď rozvolníme, tak nemůžeme očekávat, že se budou zlepšovat, naopak se nutně musí zhoršovat,“ podotkl imunolog Václav Hořejší. Domnívá se, že se v důsledku začne zhoršovat i skóre protiepidemického systému, které je nyní na třetím stupni. „Vsadím se, že týden před Vánoci to bude čtyřka,“ dodal Hořejší.

Vláda věří, že situaci definitivně zlomí intenzivnější testování. V poslední době totiž neklesal jen počet pozitivních případů, nýbrž všech odběrů. Podle opozice by pomohlo, kdyby byl přístup k testování bez omezení. „Navrhovali bychom, aby testování probíhalo bez žádanek. (…) Aby ten proces byl co nejrychlejší a plně hrazený,“ řekl opoziční poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ale již dříve řekla, že vyplácení plné mzdy lidem v izolaci podporuje. „Mechanismus by byl jednoduchý, dokázalo by se to zprocesovat a proplatit v programu Antivirus,“ uvedla.

Havlíček chce zároveň motivovat zaměstnavatele, aby ve firmách sami testovali, například by jim stát mohl proplácet antigenní testy. „Budeme se snažit nalézt dotační program, který by zrealizovalo například ministerstvo průmyslu a obchodu, a hradili bychom jim aktivitu a náklady spojené s tím, že budou vlastní zaměstnance takto testovat,“ řekl.