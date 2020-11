Podle Fialy čtvrtkem skončí diskriminace malých prodejců, rozvolnění vítá i svaz obchodu

Otevření v čase adventu podle něj totiž obchodníkům velmi pomůže. „Zejména pro zavřené malé obchody je to již rozhodování mezi životem a smrtí,“ komentoval situaci obchodníků. Pokud by nemohli otevřít ani na druhý adventní víkend, řada z nich by podle něj neměla šanci doprodat své zásoby a umazat část svých ztrát. Z tohoto pohledu je proto za rozhodnutí vlády vděčný.

Pomoct by mohl rovněž znovuobnovený nedělní prodej, díky kterému by mohlo ubýt front před obchody.

Asociace malých a středních podniků: Stát by měl proplácet testy a finančně pomoct i s propuštěnými zaměstnanci

Generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová se domnívá, že pro gastronomický segment je lepší, že k rozvolnění dojde až ve čtvrtek. Provozovatelé tak budou mít více času na přípravu, stihnou se předzásobit, a případně i nasmlouvat směny a nahradit zaměstnance, které byli nuceni propustit.



Podnikatelé ale podle ní ani po rozvolnění zdaleka nemají vyhráno. Stát by prý měl podnikatelům proplácet testy na covid, které jsou pro ně další finanční zátěží. Asociace zároveň chystá návrh pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, podle kterého by stát převzal i část nákladů za propuštěné zaměstnance, kterým musí podnikatelé podle zákoníku práce po propuštění proplatit dodatečných pět platů. Svobodová také upozornila, že mnoho podnikatelů nebude schopna nadále splácet úvěry. Může to podle ní být až třetina.

Cvičení v rouškách může odradit klienty tělocvičen

Rozvolnění částečně vítá i prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Jako problém ale prý vnímá povinnost nosit při cvičení roušku. To podle ní totiž odradí většinu zákazníků.

Podle průzkumu, který komora provedla, roušku jako problém vnímají všichni klienti fitness center. Velká část to navíc prý vnímá jako něco, co je od návratu do tělocvičen odradí. „Takže pokud vláda umožnila otevření vnitřních sportovišť pro širokou veřejnost a současně dala povinnost nosit roušky, tak je to fakticky, jako kdyby nás nechali zavřené,“ řekla Havrdová.

Fitness centra prý ale i tak většinově otevřou, jelikož jsou ve velmi zoufalé situaci. Kompenzace prý za současné situace nejsou dostatečné.