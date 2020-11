Vývoj systémů v létě nespal, bez nich by bylo hůř, říká architekt chytré karantény

Šnajdárek, jehož práci letos ocenil prezident Miloš Zeman medailí Za zásluhy, je přesvědčen, že situace, kdy hygienici přestali být schopni trasovat nákazu, byla hlavně důsledkem personálních problémů, nikoli systému jako takového. „V letních měsících se nespalo, co se týká vývoje aplikací. Kdybychom (…) nezabezpečili systémové kroky, tak by to byl ještě větší problém,“ zdůraznil.