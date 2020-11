Silničáři se připravují na zimu s koronavirem. Největší problém by znamenal výpadek řidičů techniky

Rozdělení zaměstnanců do skupin, měření teploty, oddělené šatny pro řidiče sypačů nebo samostatné prostory pro dispečery. Silničáři se připravují nejenom na zimní počasí, ale také na problémy spojené se šířením koronaviru. Komplikace by znamenal zejména výpadek řidičů techniky. Ředitelé údržby silnic se tak připravují na krizový scénář, kdy by museli povolat do svých řad například i zaměstnance stavebních firem nebo zemědělce s traktorem.