Z miláčků národa se stali nepřátelé státu. Před 70 lety režim zničil zlatou hokejovou generaci

Komunisté tehdy zlikvidovali zlatou hokejovou generaci druhé poloviny čtyřicátých let. „Byla to opravdu skupina výjimečných osobností. Vladimír Zábrodský byl asi největší talent, který tady za první hokejové půlstoletí vyrostl. Za ním Bohumil Modrý. A kolem Zábrodského vynikající hráči, kteří vyrostli především v pražském klubu LTC,“ říká šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba, který byl hostem pořadu Události, komentáře.

„Nabyl jsem dojmu, že Státní bezpečnost skutečně ten proces zorganizovala až poté, co měla hokejisty pod zámkem. Poté, co je zatkla, přemýšlela, co s nimi udělá, a vytvořila ten posun od výtržnictví, což by byly nízké tresty, možná i podmíněné, k velezradě a špionáži,“ pokračuje.

„Od začátku byl proces proti nim veden velmi tvrdě, byť Státní bezpečnost improvizovala. Myslím si podle toho, co jsem zjistil v různých zdrojích a archivech, že to nebyla připravená akce, ale že Státní bezpečnost využila toho incidentu v hospodě U Herclíků a postupně připravila proces, který měl být výstrahou ostatním sportovcům v kontextu doby,“ domnívá se Záruba.

Do čela údajné ilegální skupiny postavila tajná policie „Bóžu“ Modrého, kterého obvinila ze styku s cizími špiony i z úmyslu emigrovat. S nejvyššími tresty odešli Modrý (15 let), Bubník (14 let), Konopásek (12 let), Roziňák a Kobranov (oba deset let ). Žádný z obžalovaných nevyvázl bez trestu.

Mistři světa tak skončili v uranových dolech. Po propuštění se většina z nich k hokeji vrátila. V červenci 1968 byla celá skupina plně rehabilitována Nejvyšším soudem. Bohumil Modrý se tohoto již nedočkal, zemřel v roce 1963 ve věku 46 let na následky pobytu v uranových dolech.