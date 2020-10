Kladenskou senátorkou za Piráty byla zvolena Šípová. Jasně porazila Bendla

Adéla Šípová se chce v politice věnovat třem hlavním tematickým oblastem: sociální oblasti, ekologii a transparentnímu hospodaření státu. Jako právnička se specializuje na veřejné zakázky, což může pravě ve třetí ze zmíněných oblastí využít. „V sociální oblasti bych chtěla řešit problémy lidí v dluhové pasti,“ vysvětlila, čemu konkrétně se chce v Senátu věnovat. Sama také založila několik neziskových organizací a iniciovala občanské aktivity.

„V Senátu je teď například zákon o odpadovém balíčku, ten bych chtěla, pokud vyhraji, s kolegy vrátit do sněmovny, protože tak, jak je navržený, zatíží rozpočty obcí i životní prostředí,“ odpověděla České televizi na otázku, co by ráda udělala jako první věc v roli senátorky.

Do druhého kola postoupila s 17,80 procenta hlasů, druhý postupující Bendl získal 14,10 procenta. Nechali za sebou hned několik zkušených politiků, například stávajícího senátora Jiřího Dientsbiera (ČSSD), který působil v komoře dvě období za sebou. Na lepší výsledek možná pomýšlel také bývalý člen ODS a současný primátor Kladna Milan Volf (kandidoval za Českou pravici). Dientsbier obdržel 8,80 procenta hlasů a Volf 12,11 procenta. Jiří Dientsbier se po prvním kole veřejně vyjádřil, že ve druhém kole podporuje právě Šípovou.

Ve druhém kole senátních voleb přišlo v kladenském obvodu 16,76 procenta voličů oproti 37,87procentní účasti v prvním kole. Celkem v senátních volbách ve třicátém volebním obvodu kandidovalo 13 lidí, své zastoupení tam měly všechny parlamentní strany.