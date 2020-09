Restaurace budou muset kvůli koronaviru od čtvrtka zavírat už ve 22 hodin, omezí se i sportovní akce

Po předchozím zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví mohlo od počátku září na fotbalové zápasy v Česku přijít více diváků než dosavadních přibližně pět tisíc. Příznivci mohli zaplnit přes polovinu kapacity stadionu, například do Edenu s kapacitou 20 tisíc míst tak mohlo dorazit až 10 500 fanoušků.

V televizi Nova posléze upřesnil, že limit dva tisíce diváků bude platit pro venkovní akce. „Uvnitř to bude tisícovka,“ doplnil.

Stát podle nového ministra zdravotnictví od čtvrtka omezí i sportovní akce pro diváky. Počet diváků na akcích by se měl od čtvrtka omezit na dva tisíce sedících lidí, řekl v České televizi.

„Lidé tam mohou být v dřívější dobu a bohužel to je jedno z nejrizikovějších míst. Opatření, které se týká zkrácení na deset hodin večer se opravdu stane. Vyhlásíme to zítra (ve středu),“ řekl serveru k dalšímu omezení provozu restaurací Prymula. Dřívější zavírací dobu kritizují provozovatelé restaurací i Hospodářská komora České republiky.

Prymula dodal, že chce vyhlásit nová opatření jen na dva týdny. „Pokud dojde k oploštění té křivky, budou zrušena,“ řekl.

Chystané omezování hromadných akcí v zájmu zpomalení šíření koronaviru představitele sportu znepokojovalo. Některé fotbalové kluby kvůli očekávaným opatřením pozastavily prodej vstupenek na nejbližší ligové zápasy.

Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička aktuální situaci probírá s vládními představiteli včetně nového šéfa resortu zdravotnictví i hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. „Jsem s nimi v dlouhodobém kontaktu, co se týká vyjednávání parametrů pro sport v současných omezeních a opatřeních. Snažíme se vyjednat pro sport co nejlepší podmínky,“ uvedl.

Národní sportovní agentura minulý týden vydala manuál, jak by se sportovní soutěže v době pandemie covidu-19 mohly bezpečně konat. Jejich případné rušení považuje za velmi nebezpečné.

„Česká republika by v prvé řadě mohla přijít o celou generaci mladých sportovců, kteří by se mohli sportu přestat zcela věnovat – odklon k jiným formám zábavy (včetně např. e-sportu) byl u mladé generace patrný už před vypuknutím pandemie koronaviru a nekonání soutěží by tento trend podle názoru Národní sportovní agentury významným způsobem znásobilo. Aktivní sportovní činnost přitom podporuje odolnost proti infekčním nemocem obecně,“ uvedla agentura.