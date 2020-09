Počet diváků na sportovních akcích bude omezen asi na dva tisíce, řekl ministr zdravotnictví Prymula

Sportovní omezení konzultoval Prymula s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. Prymula uvedl, že Česko je v této oblasti benevolentnější než okolní země. Například německá Bundesliga se hraje bez diváků. I chystaný omezený počet diváků na sportovních akcích v ČR bude podle něj poměrně vysoký. Očekává ale, že se lidé po stadionu rozprostřou a šance na nákazu bude nízká. Hnilička podle něj také pracuje na programu kompenzací pro sportovní kluby.

Při posuzování vývoje situace chce ministr vycházet z reprodukčního čísla, které udává kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný („ukazuje trend, co se tady bude dít“). Méně důležitý, byť také významný je pak počet nových případů. „Z toho se dá odhadnout trend nárůstu těžších případů, hospitalizovaných osob na kyslíku a osob, které potřebují ventilaci“. Kombinace těchto ukazatelů pak povede k rozhodnutí o osudu nyní přijímaných opatření.

V zevním prostředí by roušky neměly být. Naprostou výjimkou jsou akce, kde by lidé stáli blízko u sebe.

Co s bývalým ministrem?

V pondělí převzal Prymula vedení resortu zdravotnictví od Adama Vojtěcha (za ANO), jemuž dělal náměstka, než se stal vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. „Musím říci, že vztahy s Adamem Vojtěchem napjaté nebyly, spíše to bylo jeho okolí,“ vyjádřil se k situaci svého tehdejšího odchodu z ministerstva. Dovedu si představit, že Vojtěch bude nějakým způsobem spolupracovat, určitě s premiérem a bude tam řada styčných míst, která se budou týkat zdravotnictví, dodal Prymula k osudu bývalého ministra.

Samotná funkce zmocněnce podle něho není zbytečná, protože ministr ještě nemůže uřídit vědu ve zdravotnictví, byť ji má ve svém referátu. „Minimálně šedesát procent (mé) kapacity bude vysaturováno právě na řízení epidemie,“ dodal.

Některá čísla nabídla naději

Za svůj prvořadý úkol považuje nový ministr zastavit epidemii. Víkendová a pondělní čísla nabízí podle něj určité světlo na konci tunelu. Je to záblesk, že by křivka nemusela být tak katastrofická, jak tady bylo vymalováno, řekl. Tedy signál, že by počet nakažených nepřekročil tři tisíce denně.

V pořadu obhajoval omezení otevírací doby pro restaurace a bary na 22:00. Chceme tak omezit rizikové hodiny, protože dosavadní doba do 24 hodin vedla k růstu rizika, zmínil.

„Nechci aby ministerstvo zdravotnictví bylo vnímáno jako ministerstvo covidu,“ řekl s tím, že resort se „musí vrátit na zem“. Tedy žít s virem, který nezmizí. Zanedbání ostatní péče by totiž mohlo být více poškozující než covid. Zdůraznil proto prevenci a absolvování naplánovaných lékařských zákroků. „Doufám, že nebudeme zanedbávat ostatní diagnózy,“ dodal.

Za vznikem semaforu byly politické tlaky

Za vznikem takzvaného semaforu, který ukazuje riziko nákazy v jednotlivých okresech, byly politické tlaky, řekl Prymula. On sám měl s jeho vznikem „trochu problém“. Současnou situaci kolem semaforu považuje za kočkopsa. Za jeho problém označil, že mapuje situaci, která již byla. „My potřebujeme zastavit vir dopředu,“ uvedl.

„Neříkám, že byl úplně šťastně zvolen, byly tady politické tlaky, aby tady byl,“ řekl nový ministr k semaforu.

„Buď máme semafor a opatření jsou navázána na něj, nebo nemáme semafor a opatření děláme plošná. Teď je to trochu kočkopes,“ řekl. Semafor je podle něj dobré sledovat kvůli tomu, aby bylo jasné, jak na tom která lokalita je. Zároveň poznamenal, že pokud by pokračoval týden či dva stejný růst, jako dosud, celá mapa České republiky by se na semaforu zbarvila do červena.

Takzvaný semafor ukazuje stav koronavirové nákazy v jednotlivých okresech. Rozeznává tři stupně, zelený, oranžový a nejhorší červený, v němž je zatím jen Praha. V oranžovém stupni je od pondělí 28 okresů. Zbylé okresy jsou zelené. Žádný okres v Česku už nemá bílou barvu, která znamená nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy. V pondělí aktualizovaný semafor odráží situaci mezi 12. a 18. zářím.

Jak zlepšit komunikaci ministerstva

Za jednu z priorit si Prymula stanovil také zlepšit komunikaci svého úřadu. „Chápu, že obyvatelstvo je tady nervózní, protože komunikace jsou zde poskytovány nejen polovinou ministerstva, ale také spoustou dalších odborníků v systému. Pak člověk neví, co má dělat.“

Mělo by se proto nově postupovat podle schématu, kdy dvakrát týdně, minimálně jednou týdně by byla tisková konference úřadu. On sám by chtěl věnovat komunikaci s médii dva dny v týdnu, „abychom měli čas na práci“. A budu se snažit klíčová sdělení komunikovat sám, dodal.

Kromě toho by se pak mohli další odborníci vyjadřovat ve svých specializacích a „ne aby tady každý hovořil ke všemu“.

Prymula pozastavil své živnostenské oprávnění

Prymula v úterý také pozastavil své živnostenské oprávnění, na jehož základě mohl mimo jiné vyrábět zdravotnické prostředky či zpracovávat studie. Vyplývá to z rejstříku živnostenských oprávnění. Na pozastavení upozornila Česká televize.

Prymula měl živnostenské oprávnění od 17. června, a to na výrobu zdravotnických prostředků, na poradenskou a konzultační činnost, na zpracování odborných studií a posudků, na výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd a na mimoškolní výuku a vzdělávání. Zprostředkování obchodu a služeb ukončil již 19. června. Živnost Prymula podle rejstříku pozastavil od úterý.

Prymula v Interview ČT24 řekl, že o živnost požádal proto, aby mohl vykonávat funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. „Protože na začátku to vypadalo, že ji budu muset dělat na živnostenské oprávnění,“ poznamenal. „Byl jsem na Úřadu vlády na poloviční úvazek, takže jsem logicky v tom zbytku chtěl něco dělat, ale bohužel k tomu nedošlo,“ dodal.

Ve funkci náměstka ministra zdravotnictví musel skončit kvůli tomu, že nezískal bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Jako ministr ji nepotřebuje. Na dotaz, zda o udělení prověrky bude usilovat, odpověděl, že by byl velice rád. „Protože já jsem tu prověrku nezastavil, zastavil ji bezpečnostní úřad, nedokončil ji s ohledem na to, že už ji nepotřebuji,“ řekl. Dodal, že důvody neudělení prověrky mu sděleny nebyly.