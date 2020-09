V kauze tunelování dopravního podniku poprvé promluvil obžalovaný Kmeť, připustil 17 haléřů za jízdenku

„Vrchní soud činí jakési matematické úkony, kdy srovnává zisk Neographu a výnosy Cokevillu. Vytváří nepřesný obraz. Soud by měl dělat to, čemu rozumí, a některé jiné důležité věci ponechat odborníkům, třeba účetním nebo auditorům,“ podotkl Kmeť.

„V tomto řízení jsem dosud nevypovídal, protože jsem neměl potřebu vyjadřovat se k tvrzením pana doktora Borguly. Neshledal jsem v tom nic, co by mě mohlo reálně poškodit,“ zahájil Kmeť své vystoupení. Ke změně postoje ho přiměl odvolací senát, který v červnu zrušil původní zprošťující rozsudek a vyslovil názor, že Kmeť i předseda představenstva Neographu Jan Janků páchali trestnou činnost. Oběma hrozí až desetileté vězení.

„Na jednáních bylo potřeba přesvědčit DPP o tom, že Neograph má výborný ceninový papír, který je nepadělatelný, a že to pomůže DPP vyřešit jeho složitou situaci a zabránit obrovským škodám, které hrozily,“ pokračoval Kmeť.

Obžaloba tvrdí, že Dvořák a Štika obešli zákon o veřejných zakázkách, když na návrh Kmetě účelově označili jízdenky za ceniny, což jim umožnilo nevyhlašovat otevřenou výběrovou soutěž na dodavatele a přidělit zakázku Neographu. Kmeť to v pátek interpretoval tak, že podniku představil „způsob kratší cesty“. „Nic jsem nenavrhoval. Co já můžu navrhovat, nejsem smluvní strana. Jen jsem v rámci jednání uvedl, co říká zákon a jaké jsou možnosti. Neograph i DPP se radili s právníky a ti můj názor doporučili,“ řekl.

Kmeť: Neměl jsem dobrý pocit

Kmeť tvrdí, že podobu odměny za zprostředkování obchodu si s Janků dohodl předem. „Chtěl jsem, aby odměna byla 1,5 milionu eur, ale nelíbilo se mu to. Přišel s tím, že to nejde, že na to nemají cash flow. Pak přišli s návrhem, že by odměna měla být vypočtena z každé jednotlivé dodávky jízdenek a že jsou schopni a ochotni dát 17 haléřů. Neměl jsem z toho dobrý pocit, jakýsi můj instinkt mi říkal, že je to blbá metoda,“ uvedl s tím, že novináři pak právě tuto metodu zneužili.

„Neměl jsem zákonnou ani smluvní povinnost starat se o to, aby Neograph a konkrétně předseda představenstva Janků řádně hospodařili se svým majetkem. Měl jsem povinnost starat se o svoji firmu. Podniká se kvůli tomu, aby se dosáhlo zisku,“ uzavřel Kmeť zhruba hodinovou výpověď. Na otázky státního zástupce a obhájců odmítl odpovídat. Ke svým vztahům s Rittigem se vůbec nevyjádřil.

V kauze DPP čelí aktuálně obžalobě celkem 12 lidí. Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu.