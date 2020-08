Před 75 lety západní spojenci předali Čechoslovákům K. H. Franka, symbol nacistického útisku

„Kdo by to byl kdy věřil, že se budeme jednou na pana Karla Hermanna Franka těšit. A my najednou nejenom, že se těšíme, nýbrž se už ani dočkat nemůžeme,“ komentoval moderátor v roce 1945 pro Československý filmový týdeník událost, která mnoha Čechům přinesla pocit satisfakce.

Frank byl státním tajemníkem Úřadu říšského protektora už od roku 1939. Poslední rozkazy k vraždám podepsal ještě 1. května 1945. Rodák z Karlových Varů se hned po kapitulaci Německa pokusil uprchnout.

9. května 1945 se časně ráno vydal se svou rodinou z Prahy směrem ke spojeneckým liniím. Ve svém neprůstřelném osmiválcovém mercedesu jel na Západ s nadějí, že Američané k němu budou shovívavější než Rusové či Češi. Cestou byl ale poznán, krátce po poledni v Rokycanech zastaven českým četníkem Josefem Rancem a zatčen americkými vojáky.