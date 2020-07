Policisté dostanou odměny za dobu koronaviru, v krajích s podstavem i motivační příspěvky

Kromě Prahy, Středočeského a Karlovarského kraje půjde o Teplicko a Lounsko v Ústeckém kraji, v Libereckém kraji se jedná o Českou Lípu a Jablonec. „Chceme tento příspěvek využít k tomu, aby lidé sami šli sloužit do regionů, které mají podstav,“ upřesnil ministr vnitra Jan Hamáček.

Vyplácení stabilizačního příspěvku policistům umožňuje novela zákona schválená loni. Dostat by ho měli policisté z první až sedmé platové třídy a někteří z osmé platové třídy v regionech, kde je pro sbor nejobtížnější naplňovat své stavy. Nárok na příspěvek tak bude mít asi 9000 lidí.

Příspěvek bude vyplacen z rozpočtu ministerstva vnitra, do konce roku vyjde asi na 230 milionů. O penězích na příspěvek v příštím roce bude Hamáček s ministryní Alenou Schillerovou (za ANO) ještě jednat, podle jeho odhadu je na příspěvky nutné vyčlenit asi 600 milionů korun. „Cílem je udržet příspěvek pro další roky,“ uvedl. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara aktuálně celorepublikově chybí policii k plným stavům asi 3000 lidí.

Nynější odměny by se podle Hamáčka měly rozdělit víceméně plošně, výrazná ale bude při jejich rozdělování role krajských policejních ředitelů. „Drtivá většina policistů by je dostat měla,“ řekl Hamáček. Průměrnou výši odhadl na šest až sedm tisíc. „Musíme nechat rozhodování na ředitelích jednotlivých útvarů, plošné vyplácení není v souladu s tím, co bychom chtěli. Chceme odměňovat za práci,“ dodal Švejdar.