Rath musí zaplatit pět milionů, o jejichž odpuštění žádal. Hrozí mu exekuce nebo delší vězení

Vrchní soud v Praze loni v červnu po sedmi letech od jeho zadržení potvrdil vinu Davida Ratha v první větvi kauzy, která se týká korupce při veřejné zakázce na opravu buštěhradského zámku. Dostal sedmiletý trest vězení a navíc desetimilionový peněžitý trest. Soud zároveň stanovil náhradní trest 2,5 roku vězení pro případ, že by Rath peněžitý trest neuhradil.

Bývalý středočeský hejtman zaplatil polovinu peněžitého trestu, zbylých pět milionů ale v termínu, tedy do 20. června, neposlal. Nyní je jasné, že mu soud tuto část trestu nepromine, jak někdejší hejtman, poslanec a také ministr zdravotnictví žádal. To ovšem neznamená, že by se mu pobyt ve vězení automaticky prodloužil.

„V takovýchto situacích soud zpravidla přistoupí k vymáhání peněžitého trestu a v případě neúspěšnosti tohoto postupu potom přichází v úvahu nařízení náhradního trestu odnětí svobody,“ ozřejmila mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá.