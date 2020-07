Spadla trolej nebo návěstidlo, vlak do něj narazil. Nehoda zastavila provoz z Prahy i Brna do Ostravy

V Prosenicích se setkávají tratě, které vedou do Ostravy z Prahy a z Břeclavi. Nehoda, která se zde stala, má proto velmi vážné následky, i když se obešla bez zranění. Do cíle kvůli ní nedojedou dálkové vlaky Českých drah, Regiojetu ani Leo Expressu na linkách z Prahy do Ostravy, Púchova, Žiliny či Varšavy, mezistátní expresní vlaky z Vídně do Varšavy, rychlíky Brno–Bohumín ani regionální vlaky.

Příčina omezení přitom není zcela jasná. Projíždějící vlak Leo Expressu podle mluvčího Drážní inspekce narazil buď do návěstidla, nebo do prověšeného trakčního vedení. Ve vlaku bylo asi 150 lidí. „Hasiči na místě provádí evakuaci, jsou připravené také naše autobusy pro případný převoz. Likvidaci následků budou řešit drážní hasiči, ti provádí bezpečnostní vyzkratování troleje,“ uvedli hasiči Olomouckého kraje.

Výluka je v úsecích Olomouc – Lipník nad Bečvou a Přerov – Lipník nad Bečvou. Vlaky nahrazuje autobusová doprava, ta však kvůli nedostatku autobusů nejezdí místo všech spojů, nýbrž kyvadlově, uvedly České dráhy.