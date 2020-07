Roušky téměř končí. Snad po nich lidé zase sáhnou, až dostanou rýmu, doufají politici i rektor Zima

To, že se nějakou dobu roušky venku nosily automaticky, však ocenil. „Z roušky se stalo něco, co není ostuda, co není jenom ,chráním sebe'‘ ale především v případě jakéhokoli nachlazení, v případě infekční choroby, která se šíří kapénkovou cestou, ,chráním rouškou okolí‘. Člověk si teď důsledně uvědomil, jak často se choval sobecky, když měl rýmu, když měl kašel, chodil mezi lidi, lezl do autobusu a neměl roušku,“ míní Válek.

Lékař a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který se již v dubnu připojil k výzvě k rychlému uvolnění restrikcí, vnímá povinnost roušek obdobně – jako ukázku, že nosit ji při respirační nemoci je normální. Ale na tom, že uvolnění opatření mohlo být rychlejší, trvá. K tomu, aby zůstaly restrikce zachovány po úvodních týdnech, nevidí důvod vzhledem k tomu, že covid-19 u většiny lidí probíhá bez vážnějších příznaků.