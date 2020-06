Rath nezaplatil druhou splátku 10milionového trestu, hrozí mu exekuce

Aktuálně sedí bývalý středočeský hejtman ve vězení za úplatkářství u tendru na zámek Buštěhrad. Strávit tam má sedm let. Zároveň měl ve dvou splátkách zaplatit celkem 10 milionů korun jako peněžitý trest. Uhradil však jen polovinu.

„Za včerejšek definitivně víme, že žádná platba nedorazila,“ řekla v úterý České televizi mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá s tím, že platbu může odsouzený nadále uhradit. Pět milionů měl David Rath zaplatit do soboty. Podle trestního řádu pak termín připadl na pondělí, tedy nejbližší pracovní den. Advokát bývalého hejtmana ale před týdnem řekl Právu, že jeho klient nemá dost peněz, a proto požádal soud o prominutí zbytku peněžitého trestu.

Jiný senát středočeského soudu poslal Ratha za korupci a manipulace se zakázkami krajských nemocnic v souhrnu na 8 let do vězení a uložil mu osmnáctimilionový peněžitý trest. A to v rámci takzvané druhé větve Rathovy korupční kauzy. Zatím ale nepravomocně, verdikt přezkoumá ještě odvolací soud.