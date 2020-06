Muž, který způsobil nehodu na přejezdu v Uhříněvsi, si místo čtyř let odsedí dva roky

Andelović u soudu dříve vypověděl, že řídí kamiony 45 let. Před nehodou cestoval s nákladem ze Srbska do Německa. Tvrdil, že na srážku si nepamatuje. Na koleje vjel podle svých slov proto, že se závory zvedly a protože si nevšiml, že výstražná signalizace stále svítí.

Řekl také, že prorazit závory nechtěl, protože v Srbsku za to údajně hrozí až dvouleté vězení. Spoléhal také na kamerový systém, díky kterému by vlak mohl zastavit. Státní zástupce už dříve poukazoval na to, že se muž během dvoudenní jízdy dopustil 23 přestupků - překračoval rychlost, nedodržoval přestávky či jezdil i na úseky s omezením vjezdu kamionů. Žádal pro něj trest kolem pěti let vězení.

Řidič je od loňského září ve vazbě, to znamená, že si bude moci brzy požádat o podmíněné propuštění.