Potlesk nečekám, vězení se nebojím, říká Vojtěch. Za největší úspěch považuje ochránění nemocnic

Vojtěch na post ministra podle svých slov nastupoval s představou, že bude řešit každodenní agendu resortu zdravotnictví. S příchodem pandemie si několikrát sáhnul na dno, přiznává: „Byly okamžiky, kdy jsem si říkal, jestli ještě pokračovat. Často to bylo velmi vyčerpávající.“ Napjatá byla prý situace zejména v březnu, kdy přibývali nemocní a Česko nemělo ochranné prostředky. „Tlak byl obrovský, pracovali jsme na ministerstvu přes dvacet hodin denně,“ líčí Vojtěch a vzpomíná, že se na ně obraceli psychicky vyčerpaní lékaři, kteří se obávali nadcházejícího období. Šéf resortu zdravotnictví ale zdůrazňuje, že není typem člověka, který by opouštěl bitvu, a proto z ministerstva odejít nemohl – i přes pocity zmaru. „Byly to moje vnitřní pocity, člověk to prožívá. Nejsem úplně extrovertní typ, pocity mám vevnitř, nedávám je navenek, ale to neznamená, že člověk nepřemýšlí,“ vysvětluje. Náročné byly například objednávky pomůcek, řada jich totiž ztroskotala, protože trh byl napjatý a prostředky sháněly všechny státy. „Nikdo nepředpokládal, že celosvětová poptávka bude tak obrovská,“ dodává. Ochránili jsme nemocnice, to je můj největší úspěch, míní Vojtěch To, že si Češi svépomocí roušky obstarali na svých šicích strojích, považuje ministr za pozitivní aspekt krize a mluví o vlně solidarity. Selhání kvůli tomu, že jeho resort nebyl schopen ochranné pomůcky včas zajistit, si ale nepřipouští. Jeho hlavním úkolem prý bylo ochránit zdravotnictví. „To beru možná za svůj největší úspěch, že jsme naše nemocnice ochránili,“ komentuje Vojtěch a připomíná, že v tuzemsku nezemřel kvůli koronaviru jediný lékař.

Právě nákupy ministerstva zdravotnictví se staly předmětem sporů, kontrol i trestních oznámení. Vojtěch má ale dle svých slov svědomí čisté a je přesvědčen, že i jeho kolegové na ministerstvu postupovali s nejlepšími úmysly. „Nebyla normální doba. Čelili jsme masivnímu nedostatku ochranných prostředků. Prvotně jsme oslovili standardní dodavatele, kteří v té době nebyli schopni dodat dostatečný počet ochranných prostředků. Postupovali jsme správně,“ věří šéf českého zdravotnictví. Vojtěch se neobává toho, že by měl kvůli zakázkám na ochranné prostředky skončit ve vězení. Je přesvědčen o tom, že kdyby současní kritici jeho resortu byli na jeho místě, dívali by se na celou věc jinak. Ministr také zdůrazňuje, že necítí vděk vůči Číně: „Nakupovali jsme od celé řady českých firem. To, že je Čína největším producentem těchto prostředků, je objektivní fakt. My jsme za ně zaplatili, byl to normální obchod,“ řekl v ČT. Ministerstvo má podle něj v současnosti zhruba stovku dodavatelů, přičemž pětina z nich jsou české firmy. Vojtěch tak odrážel kritiku toho, že jeho resort nenakupoval u tuzemských producentů. „Problém je, že výrobní kapacita u respirátorů nebyla u nás taková, jako byla poptávka,“ doplňuje. Nejsem Babišovou figurkou, tvrdí ministr Vojtěch v rozhovoru také vzpomenul na moment, kdy ho premiér Andrej Babiš (ANO) během tiskové konference přiměl jmenovat autorku chybné informace, kterou poskytl novinářům. Trapně se dle svých slov necítil, ale nebylo mu ani příjemně. „Nebylo možné vést moc velkou debatu před kamerami,“ vysvětluje. S premiérem prý věci diskutuje. „Snaží se mi poradit. Někdy jsem možná politicky příliš naivní, některé věci on vidí jinak a já možná moc jednoduše,“ popisuje vztah s předsedou vlády. Odmítá ale, že by byl Babišovou figurkou. „Spekulace vítězí nad fakty. Nejsem jeho ministr. Starám se o zdravotnictví a tento segment (podnikání Agrofertu v oblasti zdravotnictví, pozn. redakce) je naprosto minoritní. Babiš není vlastníkem nemocnic,“ podotýká Vojtěch.

Šéf zdravotnického resortu by raději než zákazy a povolení řešil běžnou agendu ministerstva, zdůrazňuje. „Situace zkrátka takováto řešení vyžaduje. Česko v tom není ojedinělé, karanténní opatření se uplatňovala všude a tam kde ne, jsou teď tisíce mrtvých, například ve Švédsku,“ obhajuje postup s tím, že pokud vláda pošlapává demokracii, pak ji pošlapávají všechny vlády v Evropě. Špatně jsme komunikovali, potlesk nečekám Vojtěch přiznává, že on i další představitelé státu chybovali v komunikaci ohledně pandemie. „Pokud jde o opatření jako taková, tak jsme udělali, co bylo potřeba a co bylo správné,“ je přesvědčen. Podotýká také, že Češi by se neměli bát druhé vlny pandemie. „Ano, musíme být obezřetní, ale na druhou stranu mým zájmem není, abychom měli sevřenou republiku,“ avizuje s tím, že je potřeba se na případný opětovný nástup případů covidu-19 připravit. Za svou práci na ministerstvu podle svých slov Vojtěch potlesk nečeká. „Ale věřím, že nás někdo ocení, že jsme udělali kroky, které byly správné pro ochranu našich občanů,“ doufá. Ministerský post je připraven jednoho dne opustit: „Pozice není navždy, nejsem nijak přišpendlený, pro mě politika není životní cíl, je to cesta.“