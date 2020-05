Bývalý předseda Senátu Kubera zemřel na infarkt, zní závěr pitvy

Příčinou náhlého úmrtí Jaroslava Kubery (ODS), který byl v té době ve funkci předsedy Senátu, byl infarkt. Definitivně to potvrdila pitva, ke zkoumání otravy nebyl důvod. Vyplývá to ze závěru pitevního protokolu, k němuž se prostřednictvím sociální sítě vyjádřila Vendula Vinšová, dcera zesnulého politika. Dlouholetý primátor Teplic zemřel nečekaně 20. ledna ve věku 72 let.