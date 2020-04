Kvůli skončení pronájmu pražského nádraží firma Grandi Stazioni nic nedostane. Soud zamítl odvolání

Grandi Stazioni měla mít na základě dohody z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let. Součástí smlouvy byla ovšem podmínka na zrekonstruování objektu do 16. října 2016. To italská firma nesplnila a za 13 let opravila jen část budovy a odbavovací halu. Správa železnic (tehdy SŽDC) jí proto následně odmítla pronájem prodloužit.

Italská firma podala na Správu železnic i České dráhy žalobu, ve které se domáhala náhrady škody za ušlý zisk ve výši 1,25 miliardy korun. Podle advokátů společnosti byl důvodný předpoklad, že nájem bude prodloužen, protože o tom obě strany více než rok jednaly.

Nárok Grandi Stazioni na náhradu škody zamítl už loni v srpnu Obvodní soud pro Prahu 1. Odvolací soud nyní toto rozhodnutí potvrdil a označil za věcně správné.