Kauza Grandi Stazioni nekončí. Soud musí znovu projednat žalobu na SŽDC

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let. Součástí smlouvy byla podmínka na zrekonstruování objektu do 16. října 2016. To ale italská firma nesplnila a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.

Italská společnost podala v souvislosti s pražským hlavním nádraží čtyři žaloby. Žalobu na určení vlastnictví historické části nádraží Fantovy budovy zamítl v říjnu loňského roku odvolací soud.

Grandi Stazioni napadla také převod nové odbavovací haly z Českých drah na správu železnic. Další žaloba se týkala náhrady údajné škody 1,2 miliardy korun, kterou Italové požadují za neprodloužení nájmu. Tuto žalobu soud zatím nepravomocně zamítl.