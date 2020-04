Migranty přirovnala k invazivním druhům. Výbor Maříkovou z SPD doporučil nevydat ke stíhání

Sněmovna by neměla vydat poslankyni SPD Karlu Maříkovou k trestnímu stíhání. Plénu to doporučil mandátový a imunitní výbor, který s policejní žádostí vyslovil jednomyslný nesouhlas. Policie chce Maříkovou obvinit kvůli jejím výrokům o migrantech. Dolní komora parlamentu by měla o vydání rozhodnout na schůzi, která začne v úterý odpoledne.