Poslanci se postavili za Ondráčka. K trestnímu stíhání ho nevydali

O policejní žádosti vedli poslanci poměrně dlouhou debatu. Ondráček v projevu poukazoval mimo jiné na to, že policie mu v podstatě klade za vinu, že Horáček nebyl zvolen prezidentem. Mluvil také o svém návrhu na zavedení trestnosti hanobení prezidenta, který podle něj vyvolal silnou odezvu u „pražské kavárny“. V projevu se opřel i do novinářů, které označil za „mediální žumpu“.

20. května 1998 – Sněmovna odmítla zbavit imunity Ivana Kočárníka (ODS) , kterého policisté chtěli stíhat za to, že v roce 1995 podepsal státní záruky na krytí finančních ztrát České spořitelny ve výši 4,1 miliardy korun, aniž to projednala vláda.

Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury, který hlasoval pro vydání, ovšem není svoboda slova bezbřehá. „Jsou jisté mantinely a ty nakonec posuzuje soud,“ konstatoval. V případě Ondráčka podle něj navíc nejde o jeho politické rozhodování, kvůli kterému například sněmovna nevydala bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS).

I podle klubu Starostů se na Ondráčkova slova poslanecká imunita nevztahuje. Poslanci by podle Jana Farského (STAN) měli nést za své činy odpovědnost jako ostatní občané. „Nežijme za sklem, nežijeme v akvárku… To není za žádný politický projev v Poslanecké sněmovně, to není za to, že vyjádřil svůj názor na jiné směřování kohokoli. To je prostá pomluva,“ uvedl.

Podle Lukáše Bartoně (Piráti) se v tomto případě nejedná o svobodu slova, ale o pravdu, nebo lež. Nevydání Ondráčka ke stíhání by znamenalo, že jakýkoli poslanec může říkat lži o ostatních politicích, podotkl. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek k tomu uvedl, že pomluva je definována jako nepravdivý údaj.

Horáček: Poslanci požívají zvláštního privilegia

Horáček v reakci uvedl, že o Ondráčkovo vydání žádal státní zástupce, protože usoudil, že se dopustil trestného činu. „Jeho nevydání znamená, že poslanci požívají zvláštního privilegia, v tomto případě privilegia lživě obviňovat normální občany beztrestně,“ řekl. Dodal, že nejen jeho důvěru v Českou republiku jako právní stát to neposílilo.

Verdikt sněmovny ale neznamená, že případ úplně končí. Policisté by mohli Ondráčka případně obvinit po tom, co přestane být politikem chráněným imunitou.