Krize rozevírají nůžky, zabezpečit potřebují všechny vrstvy společnosti, míní sociolog Prokop

Sociolog také upozorňuje, že opatření, která umožňují firmám odepisování ze zisků z minulých let, pomáhají velkým společnostem, ale nikoliv malým, které zisky mít nemusí. Prokop proto navrhuje rozšířit kurzarbeit například tak, aby se vztahoval na podniky, které si mohou dovolit zaměstnávat jen tři dny v týdnu. Stát by také měl odložit platby sociálních odvodů, míní člen poradního orgánu vlády.

Nepříznivá situace posléze vedla k růstu podpory populistických stran a hnutí, pokračuje Prokop. Tato uskupení dokázala podle něj využít nedůvěry v instituce mezi chudšími vrstvami, kterým tyto instituce v době krize nedokázaly pomoci. „Shluknou se za vlajkou a podpora lídrů hodně stoupá,“ popisuje.

Stres z ekonomické situace se může projevit domácím násilím

Krize se také projevuje nárůstem případů domácího násilí. To je podle Prokopa spojeno s ekonomickými problémy a stresem. Násilí přitom není problémem jen v nejohroženějších vrstvách, ale také mezi střední třídou, kde se může přenášet mezigeneračně – člověk, který domácí násilí zažil při dospívání, se k němu může uchýlit ve stresové situaci, konstatuje sociolog.

Volá tedy po posílení tísňových linek a pomoci podle něj může i vláda: „Pomoci lidem, kteří se propadají do chudoby, aby lidé nebyli pod tlakem, že mohou ztratit práci,“ nabádá Prokop. Podotýká, že český sociální systém pomáhá, až když se člověk do chudoby propadne. To by se mělo změnit a takové situci předcházet včasnější pomocí, apeluje.

Pandemie koronaviru obnažila některé společenské problémy, tvrdí dále sociolog. Patří mezi ně například obrovské zdanění práce, kvůli kterému si firmy nemohou dovolit v krizové situaci platit své zaměstnance ani dva měsíce.