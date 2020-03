Nejsme ve válce. Stát vypnul trh, tak mu musí pomoci přežít, míní předseda ODS Fiala

video Petr Fiala: Stát by měl pomoci firmám krizi překonat

Stát by tak měl co nejvíce podpořit zaměstnance, kteří v souvislosti s opatřením třeba přišli o práci. Stejně tak by měl pomoci překlenout období nouzového stavu i podnikatelům a firmám. ODS proto navrhuje podpořit postižené zaměstnance jednorázově 15 tisíci korun, firmám do deseti zaměstnanců pak 30 tisíci korun. Fiala navrhuje i navýšení ošetřovného z 60 procent ze mzdy na 80 procent.

Zavedení razantních opatření vládou podle Petra Fialy občanští demokraté podporují. Zároveň ale podle něj vedení státu nepokračuje dostatečně rychle a efektivně. „Kouzlo opatření musí být v tom, že jsou jednoduchá a musí být víceméně plošná. Jakmile se začnou složitě dokazovat, vytvoří se komplikovaná byrokracie, tak to nikomu nepomůže,“ komentoval Fiala.

Stát zavedl opatření, stát má také pomoci

„Povinností státu, povinností politiků je udělat vše pro to, aby to mohli lidé přežít,“ řekl. Námitku ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), že by v případě proplácení náhrad za odškodnění bylo ohroženo fungování státu, proto odmítá. Na restrikce se podle něj nedalo připravit a jde tak o jinou situaci, než je třeba recese v běžném ekonomickém cyklu.

„V takovém případě bych jako představitel pravicové strany a konzervativní člověk s liberálním pohledem na ekonomiku určitě řekl, ať tomu pomůže trh. Ale tady tomu nemůže pomoci trh. Celé oblasti trhu jsou rozhodnutím státu vypnuty,“ uvedl Fiala. „My samozřejmě bojujeme a vedeme zápas s pandemií, a ten zápas je zásadní, ale není to válka. Nebude zničena infrastruktura, nebudou rozbity budovy, zničeny technologie.“

Na hraně ústavnosti

Stejně tak se Fialovi nezamlouvá způsob, jakým vláda přijala další opatření v rámci nouzového stavu, tedy že místo krizového zákona postupuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví. „Vyvolává to otázky, proč to vláda udělala, když to nikomu nevysvětlili, a zdá se, že jedním z motivů bylo, aby nemuseli být odškodňováni ti, které ta vládní rozhodnutí zásadním způsobem postihla,“ řekl Fiala.

Podle předsedy občanských demokratů je také nutné nezapomínat, že opatření přijatá v nouzovém stavu zásadně zasahují do práv a svobod lidí. „Nouzový stav, opatření, která jsou přijímána, jsou na hranici ústavnosti. Svoboda je také důležitá a hrozně lehce se ztrácí,“ řekl Fiala. Nelze tak podle něj přijímat jiné než zcela nezbytné restrikce na co nejkratší dobu.

V případě návrhu na prodloužení nouzového stavu by tak pro něj bylo zásadní, jaké argumenty by vláda v takovém případě uvedla. „Budu rozumět požadavku, pokud bude zdůvodněn. Pokud bude řečeno, jaká opatření chystá, a pokud prodloužení bude na nezbytně krátkou dobu. Pokud ale vláda přijde do poslanecké sněmovny a řekne jen: ‚Chceme prodloužit nouzový stav o 30 dní', tak s tím budu mít vážné problémy.“

Reagoval tak na slova Andreje Babiše pro Českou televizi, který uvedl, že uvažuje o prodloužení až o měsíc.