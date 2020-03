ŽIVĚ: Poslanci budou volit členy rad České televize a Českého rozhlasu

Sněmovna bude vybírat šest členů patnáctičlenné televizní rady a dva členy devítičlenné rozhlasové rady.

Pozornost vyvolává zejména volba televizních radních. V tomto případě postoupilo do volebního finále 18 kandidátů. Dva rozhlasové radní budou poslanci vybírat z šesti finalistů.

Poslanci by se mohli začít zabývat také novelou informačního zákona, která má ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na údaje ze strany žadatelů. V prvním čtení je třeba také novela, podle níž by se stalo samostatným trestným činem zapojení do činnosti nestátní ozbrojené skupiny, která se zaměřuje na působení v ozbrojeném konfliktu na území cizího státu.