Koronavirus může dopadnout i na kulturu, varuje Zaorálek. Jde o festivaly, ale i hrady a zámky

„V této chvíli všechno jede, my nemáme žádné důvody, argumenty, ani instrukce, podle kterých bychom měli omezovat kulturní zařízení, takže teď se neděje nic a my pouze pečlivě sledujeme výstupy z Bezpečnostní rady státu,“ uvedl. Ta už rozhodla o tom, že světový pohár biatlonu v Novém Městě na Moravě se koná bez diváků.

Podobná omezení mohou zasáhnout i kulturní akce, připustil Zaorálek. Záleží na dalším šíření virové epidemie. „Zvládnutí celé situace je důležité pro to, aby tady normálně běžel život a aby mohly probíhat třeba i ty kulturní akce,“ zdůraznil ministr.

„To se netýká jen festivalů, to se týká i hradů a zámků. Zanedlouho by měla být zahájena sezona, a já doufám, že bude, ale je možné, nechci teď strašit, ale že může dojít i k tomu, že se posune začátek, pokud by do něj zrovna přišla situace, která by vyžadovala, abychom omezili pohyb nebo stýkání lidí,“ upozornil Zaorálek na možné komplikace.

Ministr kultury a bývalý ministr zahraničí v pořadu Interview ČT24 komentoval také zahájení rekonstrukce hradu Karlštejn, sledovanou výměnu na postu ředitele Památníku Lidice nebo výroky premiéra Andreje Babiše (ANO) na adresu europoslanců.