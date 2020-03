Peníze kultuře, jen když zbudou? Špatná filozofie, míní ministr Zaorálek

Sektor kultury je podle Zaorálka podfinancovaný, problém ale vidí i v nakládání s finančními prostředky. Alfou a omegou ministerstva jsou IT zakázky. Řada z nich je nevyhovujících nebo chybně zadaných. „Není přece legrace, když se dává 450 milionů korun do projektu, co vypadá jak černá díra,“ naráží Zaorálek na kritizovanou zakázku portálu Czechiana, kterou nechal v únoru zrušit.

To ale není jediný pochybný projekt, který musí v Nostickém paláci řešit. Jako další příklad uvedl Národní elektronickou knihovnu, jejíž rozpočet činí necelých 144 milionů korun. „Mám informace, že ti, kteří to mají na starosti, si nejsou moc vědomi, co s tím,“ uvedl. Spuštění projektu Národní eKnihovny do ostrého provozu je zatím naplánované na rok 2021.

Kultura se podle ministra stala „zbytkovou věcí“

Ministr Zaorálek vidí jako dlouhodobý problém přístup šéfů státní kasy ke kultuře. „Vytvořila se tu filozofie ,když zbyde, tak možná'. Ale to nejde,“ varuje.

Viníky současného stavu bychom podle něj mohli najít už v 90. letech. „Jsme za to zodpovědní všichni, kdo jsme připustili, že se kultura stala takovou zbytkovou věcí a možná nikoho nezajímalo, co se tady dělo,“ říká ministr a dodává, že například ve Spojených státech amerických nebo Holandsku kultuře pomáhají mnohem lépe.