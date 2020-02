„Megalomanská, nepotřebná černá díra.“ Zaorálek ruší projekt Czechiana za půl miliardy korun

Portál Czechiana měl umožnit přístup k obrazovým, textovým, audiovizuálním a zvukovým materiálům, které jsou součástí kulturního dědictví. Projekt se připravoval několik let, loni v dubnu zakázku schválila vláda a ještě letos v lednu ministerstvo potvrdilo, že se portál s ročním zpožděním spustí letos v říjnu.

Podle Zaorálka to byla největší IT zakázka, která se na ministerstvu připravovala. „Celá věc byla spravována velmi podivným způsobem, zaměstnanec firmy, který to měl na starosti, mi nebyl schopen projekt vysvětlit,“ oznámil ministr.

Připomněl, že už v roce 2017 upozornilo ministerstvo vnitra resort kultury na to, že projekt Czechiana vykazuje výrazné disproporce mezi náklady a efekty, a žádalo, aby ministerstvo zvážilo, zda peníze jsou odpovídající. „Ministerstvo tehdy reagovalo tak, že to nemůže učinit, protože to není s čím porovnat,“ řekl ve čtvrtek Zaorálek.

Projekt označil za černou díru. „Nikdo se k němu neznal, všichni, se kterými jsem mluvil, měli pochyby a výhrady. Nepodařilo se mi najít nikoho, kdo by mi řekl, že je projekt opravdu potřeba. Tím se mi potvrdily moje obavy,“ vysvětlil.

Zaorálek: Digitalizace kultury ano, ale lépe

Součástí projektu bylo také dodávání informací do evropského systému Europeana. V něm by měla být v budoucnu přístupná všechna volně šiřitelná kulturní díla unijních zemí. Aktuálně v něm zájemci najdou přes 58 milionů uměleckých děl, artefaktů, knih, videí a zvuků z celé Evropy. Své národní portály mají Slovensko či Maďarsko.

Většina z kulturních institucí, které by měly Czechianě poskytovat materiál, už své digitální archivy mají. Je to Národní digitální knihovna nebo portál eSbírky, který nabízí muzejní sbírky. Zaorálek dnes uvedl, že české národní instituce jsou schopny i bez projektu Czechiana dodávat do Europeany potřebné informace. Peníze, které měly jít do portálu Czechiana, podle něj účelněji využijí jednotlivé české instituce. „Digitalizace je potřeba, ale peníze můžeme využít lépe,“ řekl ministr.

Rozpočet projektu činil téměř 449,5 milionu korun, 290 milionů korun mělo pocházet z evropských fondů. Veřejná zakázka byla na 269 milionů korun bez DPH. Přípravu IT zakázek na ministerstvu chce Zaorálek prověřit auditem, z jehož závěrů případně vyvodí personální postihy.

Zaorálek na ministerstvo nastoupil před půl rokem. Ve čtvrtek zmínil, že personální změny mu umožnily zorientovat se i v ekonomických souvislostech jednotlivých projektů. Věc podle něj nesouvisí s výzvou premiéra Andreje Babiše (ANO), aby resorty zkontrolovaly své IT zakázky.

Problémy s IT zakázkami mají i jiní ministři

Některá ministerstva měla v posledních týdnech kvůli IT systémům problémy. Ministerstvo dopravy řešilo předražený systém na elektronické dálniční známky, na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) kvůli zadávacímu řízení zasahovala tento týden policie a obvinila dva lidi.

Kvůli zakázce na systém k elektronickým dálničním známkám skončil v lednu ve vládě ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Stát měl za systém původně zaplatit 401 milion korun, Státní fond dopravní infrastruktury ale zakázku po velké kritice zrušil. Kvůli případu vláda rozhodla, že veškeré záměry zakázek na IT u státních institucí v ceně nad šest milionů korun bude schvalovat odbor hlavního architekta eGovernmentu na ministerstvu vnitra.