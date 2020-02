Přechodní pěstouni mají dostat přidáno. Poslanci ale chtějí víc pro všechny, i pro organizace, které pěstounům pomáhají

„Manžel sponzoruje výchovu dětí“

Pěstounka Hana Bojková Martinková má v péči čtyřletého Adama od jeho tří týdnů života, v péči už měla i jeho staršího bratra Petra. „S největší pravděpodobností s námi děti zůstanou až do osmnácti let, respektive do doby, dokud to bude potřeba,“ očekává pěstounka.

Jak dlouho dítě u pěstounů zůstane, záleží hlavně na tom, jak funguje jeho biologická rodina, která má po celou dobu nárok na kontakt s ním. Za péči dostávají pěstouni peníze od státu, podle Bojkové Martinkové to ale nestačí. „Spoléhám se na finance manžela, který výchovu dětí sponzoruje,“ říká.

Jestli se to změní a pěstouni jako oni dostanou také přidáno, jak navrhuje část poslanců, zatím není jasné. Sněmovna by se novelou mohla zabývat na začátku letních prázdnin, teď se ministerstvo práce vypořádává s připomínkami.