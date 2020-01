Petříček: Česko by mělo přijmout dětské uprchlíky, jejich situace mi není lhostejná

O přijetí čtyřiceti dětských běženců z uprchlických táborů v Řecku jednal na podzim ministr vnitra Hamáček, v neděli ale oznámil, že je Česko nepřijme. Atény podle něj odmítly Praze poskytnout seznam konkrétních dětí, případné přijetí afghánských a pákistánských mladíků pak ministr označil za bezpečnostní riziko.

„Posouzení rizik je záležitostí ministerstva vnitra,“ řekl k tomu šéf diplomacie Petříček. „Já jsem od začátku zastával pozici, že pokud tady máme české rodiny, které jsou schopné postarat se o nezletilé, měli bychom jim to umožnit. Je však otázkou, jestli osoby, které bychom přijímali, by s tím souhlasily a bylo by to v jejich zájmu. Podle informací, které mám od velvyslance, se skutečně jedná o jedince, o které by se muselo pečovat jinak, nemohli by být v rodinách,“ komentoval oznámení svého stranického šéfa Petříček.

Podle něj by přitom přijetí desítek nezletilých migrantů mimo jiné pomohlo vylepšit obraz Česka v zahraničí. „Zlepšilo by nám to vyjednávací pozici v rámci EU. Pokud odmítáme kvóty, chceme jiný model,“ řekl Petříček.

Pobyt v uprchlických táborech podle něj může nezletilým uškodit. „Upozorňoval jsem na riziko možné radikalizace. Nezletilí tam skutečně prožívají něco, co si neumíme představit. Podle mých informací nebo podle informací Rady Evropy jsou vystaveni třeba sexuálnímu násilí. To je špatná situace. Myslím si, že by bylo možné jim nabídnout lepší perspektivu alespoň na dobu, než by bylo možné je vrátit do zemí původu,“ myslí si ministr zahraničí.