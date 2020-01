Řekové nedodali seznam, Česko dětské běžence nepřijme, oznámil Hamáček

Debata o přijímání dětských uprchlíků se otevřela loni v září, když Řecko vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Podle českého ministra vnitra se tím Atény pokusily oživit debatu o přerozdělování uprchlíků, sám Hamáček ale podle svých slov v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl nevidí smysl.

Řecko české ministerstvo vnitra vybídlo, aby poskytlo konkrétní seznam čtyřiceti dětí, které by Česko mohlo přijmout. „Řecká strana jasně řekla, že nám žádný seznam čtyřiceti dětí nepošle, že se to musí řešit individuálně. Upozornila na to, že malé děti jsou v nějakých integračních programech na řecké straně, tudíž nejsou volné,“ uvedl Hamáček.

Podle něj by bylo možné do ČR přivézt z Řecka afghánské či pákistánské chlapce mezi 16 a 18 lety. „Řekové sami říkají, že jejich umístění do rodin není realistické. Upozorňují na to, že by to vyžadovalo umístění do nějakých speciálních ústavů… Nepřivezu do ČR osmnáctileté Afghánce, protože to pokládám za bezpečnostní riziko,“ sdělil s tím, že věc pokládá za uzavřenou.