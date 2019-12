Zemřela nejstarší obyvatelka Česka Magdalena Kytnerová. Bylo jí 108 let

Magdalena Kytnerová se narodila 17. března 1911 v Rakousku poblíž Vídně, po první světové válce zemřeli její rodiče na španělskou chřipku a osiřelého děvčátka se ujali příbuzní z Moravy. „Neměla to lehké. Ona má ale povahu, že nic nebere vážně, všechno bere s nadhledem a lehkostí,“ řekl předloni v říjnu novinářům její syn Václav Kytner.

V roce 2017 vzbudila Magdalena Kytnerová mediální pozornost, když jako jedna z nejstarších voliček hlasovala ve sněmovních volbách. Uvedla tehdy, že se voleb účastní pravidelně a bedlivě sleduje dění v zemi. Seniorka ráda četla, dívala se na televizi a poslouchala rozhlas.

Syn se snachou se o nejstarší Češku starali, ta ovšem i ve vysokém věku používala mobilní telefon a prostřednictvím skypu byla v kontaktu s dcerou, která žije v zahraničí, uvedla již dříve kroměřížská radnice.

Letos zemřeli již tři lidé, kteří byli nejstaršími obyvateli České republiky. Na začátku roku byla nejdříve narozenou žijící občankou Květoslava Hranošová, které bylo 109 let. Zesnula však již v lednu. Do srpna potom byla nejstarší Marie Schwarzová, jež byla pouze o čtyři dny mladší než Hranošová. Od srpna do listopadu to potom byla Magdalena Kytnerová.