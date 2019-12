Stroj jako člověk. I adaptivní tempomaty umí vytvořit zbytečnou kolonu

I když je adaptivní tempomat dnes ještě u většiny aut docela drahou položkou příplatkové výbavy, časem by tomu tak být nemuselo, ostatně jednodušší systémy regulující rychlost jízdy se dostávají do standardní výbavy již nyní. Zatímco bezpečnost adaptivní tempomat nejspíše dokáže zvýšit, plynulost dopravy nikoli. Naznačil to experiment ČVUT, který ukázal, že když za sebou jede větší množství aut s puštěnými adaptivními tempomaty, každá změna tempa se postupně násobí.