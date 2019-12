Místo do šrotu míří často totálně havarovaná auta na české silnice, ukázal průzkum

Jaká je praxe s prodejem aut se přesvědčil štáb České televize. Auta po těžkých nehodách, která by měla skončit na vrakovišti, se po opravě vrací znovu na silnice. Nejčastěji přes běžné nebo internetové bazary. Redaktoři České televize si z informací Cebie vůz vytipovali. Je tři roky starý, dovezený z Lucemburska a podle inzerátu je v perfektním stavu. Do bazaru vyrazili dva figuranti se skrytou kamerou.

Ředitel Pajer vychází z konkrétních dat. Jeho firma prověřila tisíc dovezených ojetin z aktuální inzerce. Auta byla stará od 3 do 11 let, přičemž Cebia zjistila, že skoro každé páté je havarované. A z nich víc než čtvrtina dokonce vykazovala totální škodu.

„Ročně se do České republiky vozí přibližně 200 tisíc vozidel a minimálně třicet procent z nich má v minulosti takové podobné havárie,“ uvedl ředitel společnosti Cebia Martin Pajer s tím, že se podle něj o tom kupující nedozví.

„To auto máte zkontrolované, technický stav by měl být v pohodě?“ táže se prodejce jeden z nich. „Všechno určitě v pohodě,“ dostává se mu odpovědi. Figurant pak upozorňuje na odlišnost předních světel. A vysvětlení? „Když se do vody do ostřikovačů dá až moc, jakoby hustá chemie, tak ony potom ty ostřikovače udělají tohle,“ odpověděl prodejce.

Na požádání pak prodejce zavolal majiteli, aby zjistil, zda byl vůz bouraný. Figuranti se dozvídají, že pravá strana je celá lakovaná. „Co se týče těch světel, tak to říkal, že už takto přivezl,“ dodal prodejce s tím, že co se dělo s vozem předtím v Lucembursku, to neumí říct.

Vůz si Česká televize nechala prověřit. „To vozidlo prošlo závažnou havárií, bylo dovezené z Lucemburska a zhruba ve dvaceti tisících kilometrech na něm byla velmi vážná havárie,“ uvedl Martin Pajer.

Majitel autobazaru následně tvrdil, že o havárii vozu nevěděl a fotografie havarovaného vozu prý vidí poprvé. Krátce na to inzerát ze stránek zmizel a stejně tak i vůz z autobazaru. Problémový může být i nákup auta přímo od majitele. Na internetu si redaktoři ČT našli konkrétní vůz. Z popisu bylo opět zřejmé jen to, že je rok starý, dovezený z Německa a v perfektním stavu. S majitelem si domluvili schůzku.

„Vůz jsem koupil z Německa a už bylo najeto 30 tisíc, když jsem koupil. Je to v perfektním stavu,“ tvrdil prodávající.