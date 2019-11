Při volbě nového předsedy nečekám překvapení, říká bývalý šéf lidovců Kasal

video Kasal: Lidovci by se neměli vměšovat do záležitostí jiných stran

Výborný se stal předsedou KDU-ČSL letos v březnu. „Je mu třeba přičíst ke cti, že závěrečným úderem sjezdu skončily všechny souboje. Vytvořil prostředí pro všechny, aby mohli pracovat. Za ty měsíce od jeho zvolení jsem nezaznamenal žádné třenice a není to póza. Ti, kdo neuspěli, přijali demokratický výsledek, a protože slouží věci a myšlence, která se příliš neodlišuje od toho, co chtěli ostatní kandidáti, tak jdou za předsedou a pomáhají,“ pochválil Kasal odcházejícího šéfa lidovců.

V lednu ale na svou funkci Výborný rezignuje a mimořádný sjezd si zvolí nového předsedu. Kandidaturu zatím nikdo neohlásil, v krajských organizacích se skloňují dvě jména: šéf poslaneckého klubu Jan Bartošek a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Oba kandidovali do čela strany na březnovém sjezdu.

Takový souboj by Kasala nepřekvapil, podle něj se o vedení KDU-ČSL utkají straníci, kteří už dříve ve vedení lidovců působili. „Nepředpokládám, že to bude někdo úplně jiný. Nemáme v zásobě žádné překvapení,“ očekává Kasal.

Konkrétní ale Kasal být nechtěl a ocenil, že žádné doporučení podle něj nehodlá dát ani Výborný. „Určitě by to měl být člověk, který má rád lidi. To je u lidoveckého předsedy podmínka číslo jedna. Také to bude bytostný křesťanský demokrat. A měl by být volitelný sjezdem,“ shrnul svoje představy o příštím předsedovi KDU-ČSL někdejší předseda strany.