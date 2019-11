ŽIVĚ: Za účasti Zemana a Babiše řeší velitelé plán armády

Armáda musí modernizovat, navýšit zásoby a rozšířit zálohy, řekl náčelník generálního štábu Opata na každoročním velitelském shromáždění. Setkání armádních špiček se účastní prezident Miloš Zeman, podle něhož by se NATO by mělo zaměřit na boj proti terorismu. Hlava státu také odmítl stažení z Afghánistánu, protože země by se podle něj stala základnou teroristů.