Zdanění digitálních obrů projedná vláda. Schillerová očekává pět miliard ročně

Společnosti jako Google, Facebook, ale také Uber či Airbnb by měly začít platit daně i v Česku. Usiluje o to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která má před sebou první krok ve snaze prosadit digitální daň – hlasovat o ní bude vláda. Zavedení sedmiprocentní digitální daně má do státního rozpočtu podle odhadů ministerstva financí přinést pět miliard korun ročně. Vláda projedná též návrh na změnu přestupkového zákona, premiér Andrej Babiš (ANO) se chce zabývat i koordinací dostavby jaderných bloků v Dukovanech.