V ulicích chybí strážníci, na Božím Daru už není jediný. Na Slovensku jim zavedli výsluhy

V zimním období, kdy je Boží Dar plný turistů, to lidé v uniformách nemají jednoduché. Když třeba letos v lednu pomáhali usměrnit řidiče kvůli zakázanému vjezdu do města, vyslechli si i nadávky. „Posloucháte, že vás živí a pak si tady nemůžou parkovat,“ dosvědčil místostarosta Šlechta.

„O peníze, jak se říká, jde až na prvním místě a v tomhle jsou důležité – ukázat rodině, že hele, nedělám to zbytečně,“ poznamenal Břetislav Šmat, který pracuje u městské policie v Karlových Varech už 18 let. I tam však schází lidé v uniformách. „Aktuálně nám chybí čtrnáct strážníků,“ potvrdil velitel karlovarské městské policie Marcel Vlasák.

Slovenští strážnici mohou dosáhnout na výsluhu

Oproti tomu na sousedním Slovensku městští policisté po letech dohadů jistotu mají. Výsluhu jim nově garantuje zákon. Pokud odslouží 25 let a je jim alespoň 56, dostanou podporu.

„Výsluhový důchod bude brát do doby, dokud nedosáhne řádného důchodového věku, který je na Slovensku 64 let,“ dodal mluvčí bratislavské městské policie Peter Pleva.

Sociální jistoty a benefity, které by pomohly přitáhnout zájemce o práci strážníků, se snaží prosadit kolegium ředitelů městských policií. „Pokud by něco takového mělo být, tak tím, kdo by měl výsluhy platit, by musel být zřizovatel, nikoliv stát,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jenže například Boží Dar a malé obce by na to neměly dost peněz.

I čeští politici chtějí o podobném opatření jednat. Zatím ale musejí velitelé hledat jiné způsoby, jak nalákat lidi do služby.