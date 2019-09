Božímu Daru došla trpělivost s neukázněnými řidiči. Staví nové odolné závory

Nové závory vandalové jen tak snadno nezničí. Jsou zvlášť odolné, jelikož mají speciální výztuže a jsou ukotvené hluboko v zemi.

„Dělalo se to do hloubky osmdesát centimetrů, aby sloupek držel, když za to někdo vezme,“ přiblížil pracovník technických služeb v Božím Daru Jaroslav Gernát.

Jsou přitom zkonstruované tak, aby přes ně auto neprojelo, ovšem cyklisté ano.