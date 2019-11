V Národní sportovní radě usednou i poslanci, připustil Hnilička. Sport má být apolitický, kritizuje Hamza

Předseda sportovní agentury Hnilička má podle zákona sestavit Národní sportovní radu, tedy orgán patnácti osobností, které předsedovi budou radit. Podle Hniličky ale zatím žádná jména nejsou jistá.

„Máme toho spoustu v současné době, nastavujeme to tak, aby úřad opravdu vznikl, takže tu agendu nastavení Národní sportovní rady mám seřazenou ještě za zřízením sídla, nastavením účtů, vytvořením podzákonných norem, které ta agentura musí mít,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce. Rada podle něj přijde do hry až v momentu, když agentura začne připravovat sportovní programy.

Kromě zástupců obcí, krajů nebo sportovních svazů by v radě podle něj mohli být i další poslanci. „Umím si představit, že by tam politici, se kterými jsem ten zákon připravoval v rámci podvýboru pro sport, kterého jsem byl předsedou, mohli být,“ uvedl Hnilička.

Jedním ze jmen, o kterých se v této souvislosti mluví, je poslanec sociální demokracie Jan Birke. „Když se budeme bavit o Janu Birkem, tak on je i starostou města Náchod, kde se sportu velmi věnují a konkrétně jeho by se to týkat mohlo,“ uvedl Hnilička.

Sport by měl být odpolitizovaný, říká Hamza

Podle prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy by Národní sportovní agentura měla být apolitická. „Myslím, že český sport by se opravdu měl snažit být co nejvíce odpolitizovaný,“ prohlásil v debatě.

„Pokud Milan (Hnilička) říká, že tam počítá se zastoupením poslanců a dalších politiků, tak to určitě nebude plně odpolitizovaný orgán,“ uvedl dále prezident Českého svazu biatlonu. „Je malinko nešťastné, a to není útok na Milana (Hniličku), že on jako předseda si všechny sám jmenuje, a uniká mi tam trošku ten oponentní prvek fungování agentury,“ doplnil.