Za vraždu čerpadlářky navrhuje žalobce muži výjimečný trest. Resocializace je téměř vyloučená, míní znalci

Za vraždu čerpadlářky v Nelahozevsi na Mělnicku navrhl státní zástupce pro obžalovaného Davida Šindlera výjimečný trest, tedy více než 20 let vězení. Jeho komplic Ivan Hollitzer, který je stíhán kvůli loupeži, by měl podle žalobce strávit ve vězení okolo pěti let. Šindler od počátku vinu odmítá. Hollitzer se k loupeži přiznal, za střelce označil právě Šindlera. Soud rozhodne v pátek.