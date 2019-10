Za vyhrožování muslimce v teplickém parku dostali dva lidé podmínku a peněžitý trest

Za výhrůžky kvůli náboženskému vyznání potrestal soud muže a ženu podmíněnými tresty. Soudní řízení bylo zrychlené. Muž, který pár ohrožoval plynovou pistolí, odešel od soudu s trestem 12 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 3 let. Žena, která se do konfliktu zapojila, dostala osmiměsíční trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 let. Oba mají zároveň zaplatit peněžité tresty dvacet a patnáct tisíc korun.

„Obviněný L. P. ani státní zástupce si odpor nepodali. Obviněná M. P. proti trestnímu příkazu včasný odpor podala,“ uvedla mluvčí okresního soudu v Teplicích Lenka Pavlasová. O vině ženy tak bude muset soud rozhodovat znovu.