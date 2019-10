Paušální daň chtějí obě vládní strany, shodly se na radě. Většina z paušálu bude pojistné

Paušální daň pro drobné živostníky s příjmy do milionu korun by měla zahrnovat jak daň, tak sociální a zdravotní pojištění, měla by činit 5400 korun měsíčně. Podle ministryně financí bude většinu částky představovat pojistné.

„Přišla jsem s návrhem, že v rámci odvodu navýšíme částku, aby v části odvodu větší podíl tvořilo pojistné než daň – aby to bylo pro MPSV rozpočtově pozitivnější,“ řekla Alena Schillerová po jednání koaliční rady. Ujistila, že pro živnostníky bude paušál představovat možnost, nikoli povinnost.