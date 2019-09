Debata o abolici je zbytečná, míní Babiš. Podle Hamáčka by ukázala na nerovnost před zákonem

„Já myslím, že je to úplně zbytečná diskuse, protože dva státní zástupci, pan (Jaroslav) Šaroch a (Martin) Erazím potvrdili, že se žádný trestný čin nestal a zastavili stíhání,“ řekl Babiš rádiu Impuls.

Reagoval tím na slova prezidenta Zemana. Ten ve čtvrtek oznámil, že by o takzvané abolici rozhodl, pokud by bylo pravomocně zastavené stíhání obnoveno. Babiš ale řekl rádiu Impuls, že by jen komentoval nesmyslné spekulace, protože trestní stíhání bylo zastaveno a žádný trestný čin se nestal.

Zemanovo prohlášení proto považuje za zbytečné. „Myslím, že nic takového nemůže nastat. Myslím, že to zbytečně vyvolává vášně a není to na místě,“ uvedl. Slova prezidenta ho proto nepotěšila. „Protože (abolice) není potřeba. Státní zástupci objektivně to stíhání, o kterém já od začátku říkám, že bylo účelové, zastavili. Justice by měla konat bez ohledu na názory politiků nebo novinářů a dalších lidí,“ uvedl.