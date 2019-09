Tragické nehody jim vzaly celou rodinu. Osiřelým dětem pomáhají sbírky

Nehodou u Čáslavi předčasně skončila cesta rodiny z Okříšek na dovolenou. Čtyřletá dívka, která v autě jako jediná přežila střet s cisternou, se již vrátila do školky. Podle její ředitelky Lenky Račákové se sice zdá, že následky tragédie nese dobře, ale sousedé z Okříšek přesto neváhají děvče, o které se nyní starají příbuzní, podpořit.

Černožice, Sudoměřice, Čáslav – jen tři z výčtu tragických nehod letošních prázdnin. Byly to ale nehody, po kterých zůstala zcela zdemolovaná rodinná auta. V prvním případě nepřežil nikdo ze čtyřčlenné posádky , na Hodonínsku i u Čáslavi ale přežilo vždy jedno dítě. Obě přišly o rodiče i sourozence a utrpěly těžká zranění.

Zároveň sbírají peníze třeba i v Třebíči, kde jedna z kaváren vyhlásila, že z každé prodané kávy dá osiřelé dívce pět korun. Není to poprvé, podobnou akci uspořádali majitelé kavárny i loni, aby podpořili chlapce, jenž přežil dopravní nehodu. Vybrali tehdy tři a půl tisíce.

Hošťálkovská radnice čeká, až se rodina dostane z nejhoršího

Při srážce auta s kamionem u Sudoměřic na Hodonínsku zemřeli v osobním voze čtyři lidé, přežil jen školák. Přišel o otce, nevlastní matku a dva sourozence, nyní se o něj stará biologická matka.

Nehoda se stala ve druhé polovině srpna, téměř tři týdny po té čáslavské. Radnice v Hošťálkově, kde rodina žila, zatím chce dát pozůstalým čas, aby se dostali z nejhoršího. Poté – budou-li souhlasit – vyhlásí i ona sbírku.

Podle předsedkyně Českého sdružení obětí dopravních nehod Miluše Vondruškové je i přes prožité tragédie možné, že se děti dokážou s následky nehod vyrovnat. „Myslím si, že takto malé dítě se začlení do společnosti. Samozřejmě, bude to trvat a ponese si to nadosmrti, ale šance tady je,“ podotkla.