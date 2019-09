Policie chce poslat před soud muže obviněného z vylepování plakátů oslavujících zabití českých vojáků

Pražští policisté navrhli obžalovat muže, který měl loni v létě vylepovat letáky oslavující zabití tří českých vojáků v Afghánistánu. České televizi to sdělil dozorující žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Policisté už před rokem obvinili tehdy šestatřicetiletého muže z podpory terorismu. Za to mu podle trestního zákoníku hrozí až deset let vězení.