Šaroch si asi nebyl jistý, že by kauza Čapí hnízdo skončila odsouzením, spekuluje mluvčí žalobců

Právě ke zveřejnění alespoň části těchto argumentů vyzvalo Šarocha profesní sdružení státních zástupců. „Před lety nám média vytýkala, že jsme kabinetní justice, že státní zástupci dostatečně nevysvětlují. Důvěryhodnost justice se buduje transparentností, otevřeností a komunikací,“ podotkl mluvčí unie Šťastný.

Jak přesně Šaroch svou změnu názoru vysvětlí a kolik odhalí z vyšetřovacího spisu, je podle Šťastného jen na něm. „Alespoň něco by stručně zaznít mělo,“ dodal.

K alespoň nějakému vysvětlení, proč změnil názor, vyzval Šarocha také advokát a člen Unie obhájců Ondřej Múka. „Mělo by to být komunikováno. Problém je, aby jeho rozhodnutí bylo spravedlivé, a druhá věc je, aby ho jako spravedlivé vnímala veřejnost. Je to výzva pro státní zastupitelství, aby i takto exponované kauzy dokázala komunikovat způsobem, který alespoň rozumnější část společnosti bude akceptovat,“ myslí si Múka.

Pokud chybí důkazy, státní zástupce požádá policii o doplnění

Šťastný odmítl, že by policie a státní zástupci posílali k soudu jakékoliv případy, i ty, u kterých nevěří v odsouzení. „Pokud v to nevěříte, máte řízení zastavit. Proto může pondělní zpráva ukazovat, že státní zástupce neměl dostatečně intenzivní víru v to, že by případ dopadl takzvaně odsouzením na vinu,“ řekl Šťastný.

Podle něj platí, že pokud se státní zástupce necítí dostatečně silný v kramflecích, tak přemýšlí, jak to udělat, aby se tak cítil. „Jdete po bodech vyšetřování a říkáte si: tady by to šlo doplnit, tady dodat listinné důkazy, tady toho vyslechnout… A kdyby tyto úkony dopadly, tak by důkazní situace byla silnější. To je ten moment, kdy spis vracíte policii k doplnění a dáváte jí pokyny. Pokud bude situace lepší, podá se obžaloba, když ne, stíhání se zastaví,“ objasnil mluvčí Unie státních zástupců Šťastný.

Nejvyšší státní zástupce mění rozhodnutí jen u zjevných excesů

Rozhodnutí o ukončení trestního stíhání prozkoumá i Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Ale ten není od toho, aby místo dozorového státního zástupce podával obžaloby a vydával místo něj usnesení. Ten princip schvalování je od toho, aby náš vedoucí věděl, jaké zhruba kauzy se v úřadu dějí, aby je základním způsobem zhlédl a mohl odstranit nějaké zjevné, fatální, do očí bijící excesy. Ale pokud se neobjeví fatální problém, tak je rozhodnutí aprobováno (schváleno),“ upozornil Šťastný.

Ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství vyplývá, že žalobci loni zastavili stíhání 814 lidí, šlo zhruba o jedno procento ze všech obviněných. Z toho v případě 35 osob Nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo, že zastavení stíhání bylo nezákonné.