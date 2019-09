Jourová má nabídku stát se místopředsedkyní Evropské komise. Česká vláda to zvažuje

„Je to především ale pouze prestižní záležitost, protože jednotliví komisaři nesměji zasahovat do domácího dění, neměli by je ani podporovat a neděje se tak,“ dodává zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský.

Jourová má ve stávajícím, dosluhujícím týmu Jeana-Claudea Junckera na starosti oblast spravedlnosti a otázky spojené s ochranou spotřebitelů či rovnými příležitostmi mužů a žen. V minulosti avizovala, že pro příští období má zájem o silné ekonomické portfolio, například o oblasti související s digitálními technologiemi či s problematikou mezinárodního obchodu, nebo o místopředsednickou pozici.

Bývalá německá ministryně obrany von der Leyenová, kterou jako kompromisního kandidáta do funkce předsedkyně Komise vybral mimořádný summit EU na počátku prázdnin, chce mít ve svém týmu co nejvyrovnanější zastoupení mužů a žen. Nyní se postupně setkává se všemi kandidáty, které do nové Komise nabídlo 27 členských zemí bloku. Svou představu o rozdělení odpovědnosti za různé resorty mezi ně by chtěla oznámit v řádu dnů.